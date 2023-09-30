"Представляет значительный интерес": Зеленский на переговорах с министром обороны Словакии отметил уровень словацкого ОПК

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в субботу, что провел встречу с министром обороны Словацкой Республики Мартином Скленаром, который прибыл в Киев для участия в первом Международном форуме оборонных индустрий, пишет УНН.

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"Встреча с министром обороны Словакии Мартином Скленаром. Среди главных тем – ситуация на фронте, первоочередные потребности сил обороны Украины, гуманитарное разминирование и сотрудничество наших стран в этой области", - указал Президент в соцсетях.

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Как сообщили в ОП, Президент поблагодарил Словакию за военную и гуманитарную поддержку нашей страны с первых дней российской агрессии.

"Мы благодарны вашей стране за то, что поддерживаете Украину в политической плоскости и на поле боя. Это приоритет для нас. Спасибо каждой и каждому в Словакии", – подчеркнул Зеленский.

Президент, как отмечается, "отметил высокий уровень оборонно-промышленного комплекса Словакии, что представляет значительный интерес".

"Были обсуждены потребности нашей страны в области гуманитарного разминирования и отмечен потенциал сотрудничества в производстве соответствующего оборудования с локализацией в Украине", - сообщили в Офисе Президента.