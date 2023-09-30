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"Представляет значительный интерес": Зеленский на переговорах с министром обороны Словакии отметил уровень словацкого ОПК

"Представляет значительный интерес": Зеленский на переговорах с министром обороны Словакии отметил уровень словацкого ОПК

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в субботу, что провел встречу с министром обороны Словацкой Республики Мартином Скленаром, который прибыл в Киев для участия в первом Международном форуме оборонных индустрий, пишет УНН.

Цитата

"Встреча с министром обороны Словакии Мартином Скленаром. Среди главных тем – ситуация на фронте, первоочередные потребности сил обороны Украины, гуманитарное разминирование и сотрудничество наших стран в этой области", - указал Президент в соцсетях.

Детали

Как сообщили в ОП, Президент поблагодарил Словакию за военную и гуманитарную поддержку нашей страны с первых дней российской агрессии.

"Мы благодарны вашей стране за то, что поддерживаете Украину в политической плоскости и на поле боя. Это приоритет для нас. Спасибо каждой и каждому в Словакии", – подчеркнул Зеленский.

Президент, как отмечается, "отметил высокий уровень оборонно-промышленного комплекса Словакии, что представляет значительный интерес".

"Были обсуждены потребности нашей страны в области гуманитарного разминирования и отмечен потенциал сотрудничества в производстве соответствующего оборудования с локализацией в Украине", - сообщили в Офисе Президента.

Источник: УНН
Теги: ОПК, разминирование, Словакия, производство, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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