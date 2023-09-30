"Пытаются прикрыться": беларусь хочет организовать поездку иностранного дипкорпуса к депортированным украинским детям - МИД

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Белорусская сторона 4 октября намерена организовать поездку иностранного дипломатического корпуса к украинским детям в беларуси, которые были вывезены с временно оккупированных россией городов. В Украине призвали иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в минске, воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима. Об этом говорится в заявлении МИД, пишет УНН.

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«По информации Министерства иностранных дел Украины, 4 октября белорусская сторона намерена организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в минске, т.н. «мест проживания, обучения и оздоровления» украинских детей в беларуси, которые были вывезены из временно оккупированных россией городов Лисичанск и Северодонецк», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что указанное мероприятие имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

«В соответствии с нормами международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление. Во избежание ответственности должностные лица в беларуси пытаются прикрыться международными представителями. Призываем иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в минске, воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима», - призывает МИД.

В МИД подчеркнули, что как на уровне национального расследования, так и в рамках расследования Международного уголовного суда, продолжат работу для привлечения к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей.

Дополнение

В Офисе украинского Омбудсмана сообщали, что через территорию беларуси россия осуществляет депортацию украинских детей.

Белорусская оппозиция заявляла, что лукашенко лично причастен к депортации украинских детей.