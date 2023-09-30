Украинский флот морских дронов лишает военные корабли рф смысла - Зеленский

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Украинский флот морских дронов, который является первым в мире, лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на первом Международном форуме оборонных индустрий, передает корреспондент УНН.

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«Мир видит, на что способны украинские ракеты, наши технологии, украинские дроны. Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться. Мы начали производство пушек и снарядов натовских калибров, которые нужны на поле боя. Вы знаете об этом – 155-й калибр», - сказал Зеленский.

По его словам, украинские противотанковые ракетные комплексы более дальнобойные и более безопасные в управлении, чем целый ряд других аналогов.

«Мы предлагаем свои программные решения для обороны – от управления до кибербезопасности. Мы заинтересованы в локализации производства техники, необходимой нашей защите, и каждой из тех передовых оборонных систем, которые используются нашими воинами и дают сегодня Украине лучшие результаты на фронте», - рассказал Зеленский.

Дополнение

В СБУ показали, как выглядят украинские надводные дроны.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отмечал, что ситуация с использованием украинских дронов в акватории Черного моря свидетельствует, об "изменении правил игры" и конце московскому шантажу.