Столтенберг уверен, что Польша и Словакия будут продолжать поддержку Украины после выборов

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что он уверен, что и Польша, и Словакия продолжат поддерживать Украину в ее войне с россией после выборов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Польша, которая 15 октября изберет новый парламент, заявила на прошлой неделе, что больше не будет соглашаться на новые поставки оружия Украине, а вместо этого сосредоточится на восстановлении своих собственных запасов. Это произошло на фоне зернового спора.

"Я ожидаю и уверен, что Украина и Польша найдут способ решить эти проблемы без негативного влияния на военную поддержку Украины", - заявил Столтенберг агентству Reuters в интервью в Копенгагене.

Член НАТО Словакия также была верным союзником Украины, отправив своему восточному соседу военную технику, включая истребители МиГ-29 и ПВО С-300.

Но лидер оппозиции и бывший премьер-министр Роберт Фицо, возглавляющий гонку согласно опросам накануне субботних выборов, пообещал прекратить эту военную поддержку.

"Какое бы новое правительство ни было в Словакии, мы будем продолжать собираться на заседания НАТО, и я уверен, что мы найдем способы продолжать оказывать поддержку, как мы это делали после каждых выборов в этом альянсе с начала войны", - сказал он.