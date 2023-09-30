"Чтобы покупать вещи, нужны деньги" - Белый дом о помощи Украине в случае "шатдауна"

КИЕВ. 30 сентября. УНН. У правительства Соединенных Штатов есть "определенные остаточные средства", но "шатдаун" будет иметь влияние на помощь Украине. Об этом сообщила директор Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при исполнительном офисе президента США) Шаланда Янг, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

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"Мы не можем делать больше с меньшими ресурсами, когда речь идет об усилиях военного времени. Правила существуют не просто так. На то, чтобы закупать определенные вещи, нужны деньги" - заявила Янг во время брифинга в Белом доме.

Но даже если США смогут отправлять помощь Украине, нет гарантии, что не пострадает "готовность" самих Соединенных Штатов, добавила чиновница.

Дополнение

Если Конгресс США до конца сентября не примет бюджет на следующий фискальный год, это может парализовать работу части государственных институтов. Это и называют в США термином "шатдаун".

В Конгрессе также обсуждают законопроект о временном финансировании правительства на 45 дней в случае непринятия бюджета. Среди прочего, в этом проекте речь идет и о деньгах для Украины.

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