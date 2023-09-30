Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,55 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
36255

Германии срочно необходимо поставить Украине ракеты Taurus - глава комитета Бундестага по вопросам обороны

Германии срочно необходимо поставить Украине ракеты Taurus - глава комитета Бундестага по вопросам обороны

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Германии срочно необходимо поставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, заявила председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, пишет Tagesschau, информирует УНН.

Детали

Как пишет издание, в дебатах о поставках крылатых ракет в Украину председатель комитета Бундестага по вопросам обороны в очередной раз усилила нажим на канцлера Германии Олафа Шольца. В то же время, дала понять, что украинской армии можно будет атаковать военные объекты в россии оружием из Германии.

Цитата

"Мы должны немедленно поставить "Таурусы", потому что с помощью целенаправленного использования крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки", - заявила Штрак-Циммерманн в интервью газетам медиа-группы Funke.

Она предостерегла Шольца от дальнейшего промедления с поставкой, которая обсуждается уже полгода:

"Каждый из нас все взвешивает. Но слишком долго колеблясь, можно продлить страдания", - пояснила Штрак-Циммерманн.

Дополнение

Германия откладывает отправку ракет Taurus в Украину из-за опасений, что им нужны немецкие специалисты для помощи, а это может подтолкнуть Берлин к прямой конфронтации с РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, ракета
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.