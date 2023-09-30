Германии срочно необходимо поставить Украине ракеты Taurus - глава комитета Бундестага по вопросам обороны

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Германии срочно необходимо поставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, заявила председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, пишет Tagesschau, информирует УНН.

Детали

Как пишет издание, в дебатах о поставках крылатых ракет в Украину председатель комитета Бундестага по вопросам обороны в очередной раз усилила нажим на канцлера Германии Олафа Шольца. В то же время, дала понять, что украинской армии можно будет атаковать военные объекты в россии оружием из Германии.

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"Мы должны немедленно поставить "Таурусы", потому что с помощью целенаправленного использования крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки", - заявила Штрак-Циммерманн в интервью газетам медиа-группы Funke.

Она предостерегла Шольца от дальнейшего промедления с поставкой, которая обсуждается уже полгода:

"Каждый из нас все взвешивает. Но слишком долго колеблясь, можно продлить страдания", - пояснила Штрак-Циммерманн.

Дополнение

Германия откладывает отправку ракет Taurus в Украину из-за опасений, что им нужны немецкие специалисты для помощи, а это может подтолкнуть Берлин к прямой конфронтации с РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal.