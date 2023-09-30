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Анну Маляр на должности заместителя главы Минобороны заменила Наталья Калмыкова

Анну Маляр на должности заместителя главы Минобороны заменила Наталья Калмыкова

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Бывшую заместительницу министра обороны Анну Маляр, после решения Кабмина, относительно ее увольнения, в частности, на должности заменит Наталья Калмыкова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Маляр в Telegram. 

Цитата

"Вчера дела ей передала. Знаю, что будет трудно. Но эта работа очень важна для страны, потому что война продолжается", – написала Маляр.

Дополнение

Калмыкова окончила Винницкий национальный медицинский университет и Винницкую академию непрерывного образования по специальности "Магистр публичного управления".

Занимала, в частности, должность руководителя военного отдела в БО МБФ "Вернись живым" (июнь 2017 – январь 2021), и советника по гендерным вопросам Командующего Сухопутных войск ВСУ (июнь 2021 – ноябрь 2021).

Напомним

18 сентября правительство приняло распоряжение об увольнении шестерых заместителей главы Минобороны Украины и государственного секретаря ведомства.

27 сентября Кабинет министров Украины назначил трех новых заместителей министру обороны Рустему Умерову, в том числе и Наталью Калмыкову.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина
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