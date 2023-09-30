Анну Маляр на должности заместителя главы Минобороны заменила Наталья Калмыкова

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Бывшую заместительницу министра обороны Анну Маляр, после решения Кабмина, относительно ее увольнения, в частности, на должности заменит Наталья Калмыкова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Маляр в Telegram.

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"Вчера дела ей передала. Знаю, что будет трудно. Но эта работа очень важна для страны, потому что война продолжается", – написала Маляр.

Дополнение

Калмыкова окончила Винницкий национальный медицинский университет и Винницкую академию непрерывного образования по специальности "Магистр публичного управления".

Занимала, в частности, должность руководителя военного отдела в БО МБФ "Вернись живым" (июнь 2017 – январь 2021), и советника по гендерным вопросам Командующего Сухопутных войск ВСУ (июнь 2021 – ноябрь 2021).

Напомним

18 сентября правительство приняло распоряжение об увольнении шестерых заместителей главы Минобороны Украины и государственного секретаря ведомства.

27 сентября Кабинет министров Украины назначил трех новых заместителей министру обороны Рустему Умерову, в том числе и Наталью Калмыкову.