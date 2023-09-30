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Новости: Политика
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В Украину приехал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

В Украину приехал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель начал визит в Украину, он уже побывал в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии, пишет УНН

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"Одесса - красивый исторический город. Это должно быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа. Вместо этого он обозначает новости как частую мишень путинской войны. ЕС поддерживает стабилизацию мест, пострадавших от варварского уничтожения россией", - написал Боррель в Х.

Дополнение

Ранее верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель подтверждал, что Совет министров иностранных дел блока проведет выездное заседание в Киеве, чтобы ознакомиться с ситуацией в Украине на месте.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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