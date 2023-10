В Украину приехал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель начал визит в Украину, он уже побывал в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии, пишет УНН.

Цитата

"Одесса - красивый исторический город. Это должно быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа. Вместо этого он обозначает новости как частую мишень путинской войны. ЕС поддерживает стабилизацию мест, пострадавших от варварского уничтожения россией", - написал Боррель в Х.

Дополнение

Ранее верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель подтверждал, что Совет министров иностранных дел блока проведет выездное заседание в Киеве, чтобы ознакомиться с ситуацией в Украине на месте.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

↓https://t.co/GSaSr71RSW