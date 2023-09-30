Зеленский подвел итоги Форума оборонных индустрий: "Наше государство станет одним из ключевых мировых производителей оружия"

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал об итогах первого в истории нашего государства Форума оборонных индустрий. По его словам, к созданному на Форуме Альянсу оборонных индустрий присоединились 38 компаний, представляющих 19 стран мира, сообщает УНН.

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“Состоялся первый Форум оборонных индустрий. Очень успешный. Наш новый формат с оборонными компаниями – это Альянс оборонных индустрий – по состоянию на этот вечер имеет уже 38 компаний-участниц. Они представляют 19 стран мира. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Швеция, Дания, Нидерланды, Канада, Болгария, Австралия, Бельгия, наши балтийские друзья – Литва, Латвия и Эстония, а также Чехия, Северная Македония, Словакия, Испания, Хорватия и Финляндия”, - заявил президент.

По его словам, украинские производители сегодня подписали на Форуме 20 документов с компаниями-партнерами. “Каждый такой документ становится потом новым производством или усилением существующего сотрудничества”, отметил президент.

Всего в Форуме оборонных индустрий приняли участие более 250 компаний, и среди них десятки украинских компаний.

“Наше государство станет одним из ключевых мировых производителей оружия и оборонных систем. И это уже не просто амбиция или перспектива, это потенциал, который начал реализовываться”, - отметил президент.

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