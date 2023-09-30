Завтра мы поблагодарим всех наших защитников и защитниц - Зеленский

КИЕВ 30 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отметил, что завтра – очень важный день для Украины, для всех наших людей. День защитников и защитниц Украины. Это день миллионов защитников, которые не только сохранили Украине достойное место в истории человечества, но и делают так, что наш народ и наше государство не теряют своей истории, передает УНН.

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Президент подчеркнул, что наши защитники и защитницы сражаются за свою жизнь и свободу и вдохновляют борьбой весь свободный мир.

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«Завтра мы особенно поблагодарим всех наших защитников и защитниц. Завтра мы особенно почтим память тех, кто отдал свою жизнь ради Украины», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что впервые этот день – Покрова – будет 1 октября, и призвал сделать новую традицию: 1 октября в 09.00 утра где бы кто ни был – на центральной улице города или просто дома – на минуту остановиться и почтить молчанием память наших павших защитников и защитниц и подумать о тех, кто сейчас в бою, на боевых заданиях, на постах и кто спасает жизни и кто защищает наш народ и государство.

«Не было бы силы и воли Украины, если бы не все, кто стал на защиту Украины», — добавил глава государства.

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