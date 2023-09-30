Конгресс США утвердил альтернативный проект бюджета, но без дополнительной помощи Украине

КИЕВ 30 сентября. УНН. Палата представителей Конгресса США приняла проект бюджета страны на 45 дней, который не содержит дополнительной помощи Украине на сумму 6,2 миллиарда долларов. Проект поддержали 335 конгрессменов, 91 высказался против. Теперь инициативу должен одобрить Сенат. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Подробности

Если проект бюджета поддержит Сенат, он отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Ему необходимо подписать документ до наступления воскресенья по местному времени во избежание прекращения работы федерального правительства.

Приостановка работы правительства США может привести к невыдаче зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнению сотен тысяч госслужащих, а также к прекращению действия многих госпрограмм.

Ранее Белый дом поддержал соглашение при посредничестве Сената, которое предусматривало выделение Украине 6,2 миллиарда долларов.

Дополнение

Как пишет CNN, администрация Байдена, скорее всего, поддержит компромисс по краткосрочному финансированию, который только что принял Палата представителей обеими партиями. Об этом сообщил CNN представитель Белого дома.

Среди причин этот чиновник называет то, что законопроект сохраняет правительство работающим и включает помощь в случае стихийных бедствий, также законопроект не содержит резких сокращений государственных программ.

Единственным демократом, проголосовавшим против этого проекта бюджета, был конгрессмен Майк Квигли из Иллинойса.

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Сейчас в Сенате растет оптимизм, что им удастся избежать прекращения работы правительства.