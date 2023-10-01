Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,55 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
24840

Локомотив экономического и социального развития страны: Боррель поделился впечатлениями от визита в Одесскую область

Локомотив экономического и социального развития страны: Боррель поделился впечатлениями от визита в Одесскую область

КИЕВ. 1 октября. УНН. Вчера, 1 октября, Одесскую область посетил представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, впечатлениями от визита Одесской области Боррель поделился в своем twitter, передает УНН.

Детали

По итогам визита Боррель констатировал, что регионы Украины являются локомотивом экономического и социального развития страны. А также столпом сопротивления, которые демонстрируют “впечатляющую силу”, подчеркнул Боррель.

“Хороший разговор получился с губернатором Одессы Олегом Кипером. О проблемах, с которыми сталкиваются южные регионы из-за агрессии России”, — поделился Боррель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На собственными глазами увидел варварства россии: Кипер о визите Борреля в Одесскую область

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Евросоюз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.