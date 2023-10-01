Локомотив экономического и социального развития страны: Боррель поделился впечатлениями от визита в Одесскую область

КИЕВ. 1 октября. УНН. Вчера, 1 октября, Одесскую область посетил представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, впечатлениями от визита Одесской области Боррель поделился в своем twitter, передает УНН.

Детали

По итогам визита Боррель констатировал, что регионы Украины являются локомотивом экономического и социального развития страны. А также столпом сопротивления, которые демонстрируют “впечатляющую силу”, подчеркнул Боррель.

“Хороший разговор получился с губернатором Одессы Олегом Кипером. О проблемах, с которыми сталкиваются южные регионы из-за агрессии России”, — поделился Боррель.

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