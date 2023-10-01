Ситуация с временным бюджетом США не остановит поступление помощи Украине, которая была объявлена ранее - МИД Украины

КИЕВ. 1 октября. УНН. Ситуация с временным бюджетом США, в который не включены расходы на поддержку Украины, не повлияет на поступление помощи, которая была объявлена ранее. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.

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“Ситуация с временным бюджетом США не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее. Сейчас это около 1,6 млрд. долл. США на оборонку и 1,23 млрд. долл. США прямой бюджетной поддержки, а также средства на гуманитарные и энергетические проекты. Зато „шатдаун“ американского правительства мог бы оказать негативное влияние на воплощение текущих программ для Украины”, — отметил Олег Николенко.

Спикер МИД добавил, что сейчас украинская власть активно работает с американскими партнерами, чтобы новое бюджетное решение США, которое будет наработано в течение следующих 45 дней, включало новые средства для помощи Украине.

По его словам, в США сейчас продолжаются внутриполитические дискуссии, связанные с американским политическим процессом. Поддержка Украины остается непоколебимо прочной как в Администрации США, так и в обеих партиях и палатах Конгресса США, а главное — среди американского народа.

Напомним

Сенат США проголосовал за временный бюджет, в котором нет дополнительной помощи Украине. Президент США Джо Байден этот бюджет поддержал.