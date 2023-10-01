Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,55 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12180

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в Киеве: встретился с Зеленским, почтил память погибших защитников и защитниц Украины

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в Киеве: встретился с Зеленским, почтил память погибших защитников и защитниц Украины

фотогалерея

КИЕВ. 1 октября. УНН. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после визита в Одесскую область сегодня прибыл в Киев. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети “Х” (Twitter), пишет УНН.

В столице Украины Боррель встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и почтил память’погибших защитников и защитниц Украины.

Цитата

“Я счастлив быть в Киеве, чтобы вместе с Президентом Зеленским и министром Кулебой принять участие в чествовании памяти’погибших защитников и выразить поддержку тем, кто сейчас защищает Украину от неоправданной агрессии России и борется за наши общие ценности”, — отметил Боррель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Локомотив экономического и социального развития страны: Боррель поделился впечатлениями от визита в Одесскую область

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Евросоюз, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.