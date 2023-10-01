Глава евродипломатии Жозеп Боррель в Киеве: встретился с Зеленским, почтил память погибших защитников и защитниц Украины

КИЕВ. 1 октября. УНН. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после визита в Одесскую область сегодня прибыл в Киев. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети “Х” (Twitter), пишет УНН.

В столице Украины Боррель встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и почтил память’погибших защитников и защитниц Украины.

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“Я счастлив быть в Киеве, чтобы вместе с Президентом Зеленским и министром Кулебой принять участие в чествовании памяти’погибших защитников и выразить поддержку тем, кто сейчас защищает Украину от неоправданной агрессии России и борется за наши общие ценности”, — отметил Боррель.

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