Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,55 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13725

Сунак отрицает, что британские инструкторы приедут в Украину, чтобы тренировать бойцов ВСУ

Сунак отрицает, что британские инструкторы приедут в Украину, чтобы тренировать бойцов ВСУ

КИЕВ. 1 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг заявление главы Минобороны Гранта Шаппса, что британские инструкторы могут тренировать бойцов ВСУ в Украине. Слова Сунака цитирует Sky news, пишет УНН.

Цитата

“То, что министр обороны говорил, было то, что вполне возможно однажды в будущем для нас провести часть этого учения в Украине. Но это то, что касается долгосрочной перспективы, а не здесь и сейчас — нет британских солдат, которых отправят воевать в текущем конфликте”, -отметил Риши Сунак.

Детали

Во время визита в Бернли премьер-министр сказал, что заявление об отправке британских войск в Украину несколько исказили.

В то же время, украинские войска в любом случае обучаются на территории Великобритании и это имеет большое значение, отмечает Риши Сунак.

Напомним

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предположил, что британские войска могут тренировать украинских военных в Украине
По его словам, он обсудил с военными перевод большинства тренировок в Украину и возможность оказания помощи флоту в защите коммерческих судов в Черном море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания продолжит поддерживать Украину в защите ее территории — министр обороны Шаппс

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, ВСУ, инструктор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.