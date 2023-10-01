Сунак отрицает, что британские инструкторы приедут в Украину, чтобы тренировать бойцов ВСУ

КИЕВ. 1 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг заявление главы Минобороны Гранта Шаппса, что британские инструкторы могут тренировать бойцов ВСУ в Украине. Слова Сунака цитирует Sky news, пишет УНН.

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“То, что министр обороны говорил, было то, что вполне возможно однажды в будущем для нас провести часть этого учения в Украине. Но это то, что касается долгосрочной перспективы, а не здесь и сейчас — нет британских солдат, которых отправят воевать в текущем конфликте”, -отметил Риши Сунак.

Детали

Во время визита в Бернли премьер-министр сказал, что заявление об отправке британских войск в Украину несколько исказили.

В то же время, украинские войска в любом случае обучаются на территории Великобритании и это имеет большое значение, отмечает Риши Сунак.

Напомним

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предположил, что британские войска могут тренировать украинских военных в Украине

По его словам, он обсудил с военными перевод большинства тренировок в Украину и возможность оказания помощи флоту в защите коммерческих судов в Черном море.

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