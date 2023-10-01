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Боррель встретился с Умеровым: говорили о долгосрочных обязательствах по безопасности для Украины

Боррель встретился с Умеровым: говорили о долгосрочных обязательствах по безопасности для Украины

КИЕВ. 1 октября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Во время встречи говорили о долгосрочных обязательствах по безопасности ЕС для Украины. Об этом Боррель сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Цитата

“Война россии против Украины является экзистенциальной угрозой для всех нас. ... Украина нуждается в большем количестве возможностей и нуждается в них быстрее. Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины”, — отметил Боррель.

Детали

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности во время личной встречи с украинским новоназначенным министром обороны обсудил также и постоянную военную помощь ЕС для усиления защиты нашего государства.

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Напомним

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после визита в Одесскую область прибыл в Киев, где принял участие в мероприятиях по случаю почтил память погибших защитников и защитниц Украины вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, военная помощь, война, война с Россией, Украина-ЕС, помощь
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