"Вы можете рассчитывать на нашу поддержку", - Байден украинцам во время обращения из Белого дома

КИЕВ. 1 октября. УНН. Украинцы и в дальнейшем могут рассчитывать на поддержку США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время своего обращения из Белого дома, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

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“Я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины в том, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не не уйдем”, — сказал Байден.

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Предупредил, что осталось “не так много времени” для продолжения поступления американских денег в Украину, и призвал Конгресс “прекратить игры и начать работу”.

Добавил, что “устал от междоусобицы” после того, как частичную остановку работы федерального правительства едва предотвратили.

Напомним

Сенат США проголосовал за временный бюджет, в котором нет дополнительной помощи Украине.

В МИД Украины заверили, что ситуация с временным бюджетом США не остановит поступление помощи в Украину, которая была объявлена ранее.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время сегодняшнего телефонного разговора с министром обороны Украины Рустемом Умеровым пообещал, что США продолжат оказывать нашей стране всю необходимую военную поддержку.