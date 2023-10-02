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россия ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине - Кулеба

россия ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине - Кулеба

КИЕВ. 2 октября. УНН. В кремле заявили, что россия может “переждать” военную помощь Украине. На что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал, отметив, что Украина не просто получает оружие, но и наращивает и модифицирует собственное производство. Об этом пишет УНН со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Украины в Х.

Цитата 

“россия ошибается, если думает, что может “переждать” военную помощь Украине. Украина будет только становиться сильнее, а российская агрессия провалится”, - написал Кулеба.

Он также отметил, что Украина не просто получает оружие, но и наращивает внутреннее производство и совместное производство с партнерами в НАТО и за его пределами.

Дополнение

В Украине на первом Международном форуме оборонных индустрий был создан Альянс оборонных индустрий. Производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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