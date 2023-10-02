Глава МИД Франции: министры иностранных дел Евросоюза прибыли в Киев на заседание

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что в Киев прибыли главы МИД ЕС на заседание, и такое происходит впервые, передает УНН.

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"В Киев прибыли 27 министров иностранных дел. Впервые! Наш Совет ЕС собирается там исключительно сегодня, чтобы отметить нашу решительную поддержку Украины", - написала Коллона в соцсети X.

Напомним

На прошлой неделе в Киеве Форум оборонных индустрий собрал более 250 компаний и более 30 стран.