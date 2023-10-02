В Киеве стартует "историческое" заседание глав МИД стран ЕС

КИЕВ. 2 октября. УНН. Совет ЕС по иностранным делам собрался в Киеве в понедельник - впервые. Перед заседанием выступили Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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"Мы созываем историческую встречу министров иностранных дел ЕС здесь, в Украине, стране-кандидате и будущем члене ЕС. Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу", - написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в соцсети X.

"Это историческое событие, потому что впервые в истории Совет ЕС по иностранным делам собирается провести заседание вне своих нынешних границ, вне границ ЕС, но в будущих границах ЕС", - сказал Кулеба перед открытием заседания.

"И это сам по себе месседж - месседж поддержки" Украины Евросоюзом, отметил глава МИД Украины.

Жозеп Боррель, в свою очередь, пояснил, что встреча носит неформальный характер. Он назвал ее "политическими дебатами высокого уровня". И указал, что не будет конкретных решений и выводов, а это скорее "мозговой штурм", где будут говорить, как можно помочь Украине, и будет изучаться Формула мира, предложенная Президентом Владимиром Зеленским.

Дополнение

Как отмечают немецкие СМИ, темой заседания Совета ЕС стало предложение Борреля взять на себя долгосрочные финансовые обязательства перед Украиной по оказанию военной помощи, а также поддержать поставки современных истребителей и ракет за счет средств ЕС. Ранее Боррель заявлял, что хочет мобилизовать на эти цели пять миллиардов евро ежегодно с 2024 до конца 2027 года, пишет DW.

Напомним

Как указывалось в СМИ, только две страны не отправили министров иностранных дел в Украину на встречу глав МИД ЕС, среди них Венгрия.