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Инцидент, а не система - Кулеба об отсутствии помощи Украине во временном бюджете США

Инцидент, а не система - Кулеба об отсутствии помощи Украине во временном бюджете США

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что отсутствие помощи Украине в принятом в США временном бюджете для предотвращения "шатдауна" - это инцидент, а не система. Об этом он сказал в понедельник в Киеве на совместном брифинге с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, пишет УНН.

Цитата

"Итак, вопрос в том, является ли то, что произошло в Конгрессе США в минувшие выходные, инцидентом или системой. Я думаю, это был инцидент. У нас есть очень глубокая дискуссия с обеими сторонами - как с республиканцами, так и с демократами - в Конгрессе, и на фоне потенциального шатдауна в США решение было принято в том виде, в котором было. Но сейчас мы работаем с обеими сторонами в Конгрессе, чтобы гарантировать, что это не повторится снова ни при каких обстоятельствах. Поэтому мы не думаем, что поддержка США разрушена", - сказал Кулеба.

Детали

Потому что США, убежден Кулеба, понимают, что это не только об Украине, а значительно шире - о стабильности и предсказуемости в мире.

"Верю, что мы найдем необходимые решения", - резюмировал глава МИД.

"Я тоже уверен", - добавил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Дополнение

В минувшие выходные Конгресс США принял, а президент Соединённых Штатов Джо Байден поддержал временный бюджет без помощи Украине.

Украинцы и в дальнейшем могут рассчитывать на поддержку США, заявил после этого Джо Байден.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Украина, помощь, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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