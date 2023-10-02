Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,74 0,1865 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5415

"Надо дождаться коалиции": Кулеба заявил, что о влиянии выборов на позицию Словакии говорить рано

"Надо дождаться коалиции": Кулеба заявил, что о влиянии выборов на позицию Словакии говорить рано

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что о влиянии выборов на позицию Словакии говорить еще рано и надо дождаться формирования коалиции. Об этом он сказал в понедельник в Киеве на совместном брифинге с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, пишет УНН.

Цитата

"Мы уважаем выбор словацкого народа, но сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию Словакии, надо дождаться формирования коалиции, и после этого, уже глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы", - сказал Кулеба.

Дополнение

В Словакии на парламентских выборах победила партия SMER-SSD пророссийского лидера Фицо. 

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Словакия, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.