Украинский план по экспорту зерна: Венгрия, Словакия и Польша еще в переговорах

КИЕВ. 2 октября. УНН. Венгрия, Словакия и Польша еще в переговорах и согласовании по плану действий Украины, который предоставлен Еврокомиссии о поставках агропродукции. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Ведется работа по тому, чтобы эти планы были приняты соседними странами. С Румынией уже состоялся обмен нотами, то есть де-факто и де-юре, страны подтвердили, что будут работать по этому плану. После предложения Евросоюза было постановление Кабмина, велись переговоры со всеми странами. С некоторыми уже неоднократные», - рассказал Сольский.

Детали

По его словам, некоторые страны взяли паузу, подготовили дополнительные вопросы.

«Завтра, например, повторный разговор с польским министром с самого утра. К ним подключится еще литовский министр, потому что там будет дополнительный вопрос с транзитом. Вечером завтра разговор со словацким министром, потому что неделю назад, когда у нас была онлайн-встреча с ним, мы ему подробно объяснили, как это может работать и сказали, что ожидаем от них их дополнительных вопросов и они взяли паузу…, но завтра встреча», - сказал Сольский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Польша провели переговоры о лицензировании агроэкспорта: Варшава апеллировала об отзыве жалобы в ВТО

Он отметил, что по сути Румыния и Болгария уже работают по украинскому плану действий по поставкам агропродукции.

«У нас по сути Румыния и Болгария уже работают по этому варианту. Они ждут от нас следующих шагов. Венгрия, Словакия и Польша еще в переговорах и согласовании. Это вещь, которая действительно требует времени, потому что есть много технических моментов, кроме просто предложений и постановления Кабмина», - рассказал Сольский.

Дополнение

Украина разработала процедуру верификации экспорта четырех агрокультур в соответствии с решением Еврокомиссии и направила странам-соседям предложения.

26 сентября было подписано постановление о введении механизма верификации и согласования 4-х групп украинского аграрного экспорта для пяти соседних стран.