Представители Польши не участвовали в Форуме оборонных индустрий – посол

КИЕВ. 2 октября. УНН. Представители Польши не участвовали в Международном форуме оборонных индустрий, несмотря на то, что Польша была одной из первых, кто получил приглашение. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварич в интервью TVN24, передает УНН.

Зварича спросили о встрече Владимира Зеленского с представителями оружейных компаний ряда стран и о том, почему на ней не было представителей Польши.

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Он ответил, что "это вопрос к польской стороне, поскольку Польша была одной из первых, кого пригласили на это мероприятие".

«Мы пригласили всех из наших дружественных стран, в том числе компании оборонной промышленности. Польша была одной из первых, кто получил это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны», - добавил Зварич.

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Он отметил, что это суверенное решение каждой страны.

«Мы отправляем приглашение, а государство уже решает, принимать это приглашение или нет, исходя из собственных интересов. Поэтому мы с уважением относимся к таким решениям, но это не повод обвинять Украину в отсутствии Польши", - подчеркнул Зварич.

Дополнение

К первому Международному форуму оборонных индустрий присоединилось более 30 стран мира и 252 оборонные компании, которые производят полный спектр оружия и оборонных систем.

К Альянсу оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран.