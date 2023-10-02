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Глава МИД Германии Бербок призвала создать "зимний защитный щит" для Украины

Глава МИД Германии Бербок призвала создать "зимний защитный щит" для Украины

КИЕВ. 2 октября. УНН. Вначале встречи министров иностранных дел ЕС в Киеве федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к созданию "зимнего защитного щита" для Украины. Это включало бы увеличение систем ПВО, поставки электрогенераторов и укрепление энергоснабжения в целом. Об этом сообщает Handelsblatt, пишет УНН.

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"Украине нужен защитный щит от зимы. Прошлой зимой мы видели, каким жестоким способом российский президент ведет эту войну, намеренно атакуя электростанции", - заявила Бербок в понедельник в Киеве.

По ее словам, владимир путин рассчитывает на то, что при 20-градусном морозе водоснабжение в Украине также выйдет из строя.

"Мы должны предотвратить это, насколько это возможно, всем, что у нас есть", - добавила министр иностранных дел Германии.

По ее словам, пакет помощи должен включать больше ПВО  и поставки энергоносителей и генераторов в Украину.

Дополнение

Издание отмечает, что Германия уже предоставила Украине масштабную поддержку в виде систем противовоздушной обороны, таких как Iris-T и Patriot.

Добавим

Сегодня впервые совет ЕС по иностранным делам собрался в Киеве. Перед заседанием выступили Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Германия, зима, война, помощь
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