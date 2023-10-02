ЕС расширится от Лиссабона до Луганска - глава МИД ФРГ

КИЕВ. 2 октября. УНН. Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев в рамках встречи министров иностранных дел ЕС заявила, что Европейский Союз вскоре расширится от Лиссабона до Луганска. Об этом сообщает Handelsblatt, передает УНН.

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«Будущее Украины – в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым метром, который украинская армия освобождает от российских войск, Украина прокладывает себе путь в ЕС», - заявила министр.

Бербок высоко оценила реформы Украины в таких сферах, как судебная система и медиа-сектор, которые украинское правительство уже осуществило, несмотря на российские атаки.

Напомним

Совет ЕС по иностранным делам собрался в Киеве в понедельник - впервые. Перед заседанием выступили Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.