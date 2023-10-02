Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,74 0,1865 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
16515

ЕС расширится от Лиссабона до Луганска - глава МИД ФРГ

ЕС расширится от Лиссабона до Луганска - глава МИД ФРГ

Анналена Бербок

КИЕВ. 2 октября. УНН. Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев в рамках встречи министров иностранных дел ЕС заявила, что Европейский Союз вскоре расширится от Лиссабона до Луганска. Об этом сообщает Handelsblatt, передает УНН.

Цитата

«Будущее Украины – в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым метром, который украинская армия освобождает от российских войск, Украина прокладывает себе путь в ЕС», - заявила министр.

Бербок высоко оценила реформы Украины в таких сферах, как судебная система и медиа-сектор, которые украинское правительство уже осуществило, несмотря на российские атаки.

Напомним

Совет ЕС по иностранным делам собрался в Киеве в понедельник - впервые. Перед заседанием выступили Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Украина, Германия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.