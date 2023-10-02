россии не следует рассчитывать на "усталость" ЕС от Украины - глава МИД Франции

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила в понедельник, что встреча министров иностранных дел ЕС в Киеве стала сигналом москве о решимости блока поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, пишет УНН со ссылкой на France 24.

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«Это демонстрация нашей решительной и постоянной поддержки Украины до тех пор, пока она не сможет победить. Это также сигнал россии, что ей не следует рассчитывать на нашу усталость. Мы будем там долго», - сказала она журналистам в Киеве.

Напомним

Глава МИД Германии Бербок, которая также прибыла в Киев на встречу глав МИД стран ЕС, призвала создать "зимний защитный щит" для Украины.