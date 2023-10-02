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Украина выполнит семь рекомендаций Еврокомиссии на пути в ЕС - Зеленский

Украина выполнит семь рекомендаций Еврокомиссии на пути в ЕС - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 октября. УНН. Украина выполнит семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом заявил на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский, заявление которого обнародовали в ОП, пишет УНН.

Цитата

"Украина выполнит семь рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили. Украина будет готова к началу переговоров о членстве, и уже в этом году должны начаться такие переговоры. Нужно соответствующее политическое решение от Европы", - отметил Зеленский.

Детали

Глава государства отметил, что семь рекомендаций, которые Украина получила от Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, были большим шагом вперед и важной мотивацией для всех украинцев.

"Мы выполним все рекомендации. Для нас очень важно сегодня, чтобы мы в этой конкретике и жили. Мы очень конкретное государство. Потому что во время войны надо выполнять то, что ты пообещал", – сказал Президент, которого цитируют в ОП.

В то же время Президент отметил, что Украине в будущем потребуется еще много шагов и соответствующих реформ.

Дополнение

В рамках участия в выездном заседании министров иностранных дел стран ЕС в Киеве Президент Владимир Зеленский обсудил с руководителями внешнеполитических ведомств, как сообщили в ОП, "актуальные вопросы поддержки нашей страны во время войны, интеграции в ЕС, реализации Формулы мира и создания международного трибунала для наказания за преступление агрессии рф против Украины".

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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