Комитет ВР рекомендовал ко второму чтению законопроект об изменениях в бюджет-2023: кто может получить меньше, чем планировалось

КИЕВ. 2 октября. УНН. Комитет ВР по вопросам бюджета рекомендовал ко второму чтению законопроект 10038 об изменениях в бюджет-2023. При подготовке законопроекта ко второму чтению Комитет обработал 1032 поправок, 10 из которых были учтены частично или полностью. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, пишет УНН.

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"Комитет рекомендовал ко второму чтению законопроект об изменениях в бюджет-2023. Напомню, что законопроектом предлагается увеличить расходы нынешнего бюджета на 317 млрд грн, из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны", - написала Пидласа.

Детали

По ее словам, документом предлагается увеличить расходы (основные позиции):

- на помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (+16,5 млрд грн),

- на "быстрое восстановление" (грант Европейского Союза) (+5,97 млрд грн).

- МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова и сопровождение Украины в делах против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву (+1,2 млрд грн),

- издание школьных учебников для 5 и 6 класса (+ 552,8 млн грн).

Пидласа также отметила, что при подготовке законопроекта ко второму чтению Комитет проработал 1032 поправок, 10 из которых были учтены частично или полностью. Таким образом ко 2 чтению комитет рекомендует:

- сократить объем увеличения расходов (315,4 млн грн) для Бюро экономической безопасности на 95,2 млн грн (до 220 млн грн) и направить эти средства на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства программой, и отдельные другие программы, которые имеют неотложные потребности до конца бюджетного периода,

- предусмотреть расходы для формирования уставного капитала государственного предприятия «Агентство закупок в сфере обороны» в сумме 27 млн грн, скорректировав на эту сумму расходы Минобороны,

- выделить дополнительные 3 млн грн на обеспечение централизованным водоснабжением громад в Николаевский области,

- сохранить на конец 2023 года на счетах местных бюджетов остатки средств по субвенции, которая предоставлена по кредиту Европейского инвестиционного банка. Это деньги направлены из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт объектов строительства социальной и гуманитарной сферы, а также ЖКХ, имеющих влияние на жизнь граждан.

"Надеюсь на поддержку в зале", - резюмировала глава комитета.

Ранее

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал выделение средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на сумму 3,35 млрд грн. Средства будут направлены на реализацию пилотных проектов восстановления в пяти населенных пунктах в течение 2023-2025 годов.