Гарантии безопасности для Украины: Зеленский заявил, что к декларации присоединилось уже 20 стран ЕС

КИЕВ. 2 октября. УНН. 20 государств Евросоюза присоединились к Декларации о гарантиях безопасности для Украины. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал на заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС, передает корреспондент УНН.

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«Мы благодарны «Группе семи» и всем государствам, которые уже работают с нами над соответствующими обязательствами по безопасности. Уже 20 государств Евросоюза присоединились к декларации по гарантиям, и будет сильным шагом, когда присоединятся и другие семь государств европейского сообщества. Каждый такой шаг для присоединения – это четкий сигнал россии, что миру и стабильности нет альтернативы», - сказал Владимир Зеленский.

Детали

Владимир Зеленский считает, что архитектура таких гарантий может помочь вернуть геополитическую стабильность. По словам Президента, гарантии безопасности должны действовать в течение определенного времени - пока Украина будет приобретать членство в НАТО.

«Все мы согласны, что Украина будет членом Альянса. И опыт прошлых десятилетий показывает, насколько это важно. И насколько опасно, когда в Европе остается определенная «серая зона» без геополитической стабильности. Именно такие «серые зоны» соблазняют агрессора», - сказал Владимир Зеленский.

Дополнительно

Президент отметил, что до конца года ожидается заключение первых двусторонних соглашений с партнерами по гарантиям.

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