Только "формула мира" Зеленского серьезно обсуждается в международном сообществе - Боррель

КИЕВ. 2 октября. УНН. «Формула мира» Президента Владимира Зеленского единственная инициатива, которая сейчас серьезно обсуждается в международном сообществе. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Существует такой важный элемент, как “формула мира”, предложенная Президентом Украины. Его “формула мира” является единственной инициативой, которая сейчас всерьез обсуждается в международном сообществе. Другие инициативы упоминались. Однако пока они не являются активными. Единственная инициатива, которая сохраняет интерес с стороны международного сообщества, — это предложенная Президентом Зеленским — “формула мира”, — сказал Боррель.

Он отметил, что в ЕС будут продолжать работу, как объединенный Европейский Союз по вынесению этой формулы на глобальный уровень, чтобы она стала основой для будущего мира.

Дополнение

В Парламентской Ассамблее НАТО поддерживают мирный план Президента Украины.