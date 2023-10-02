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Только "формула мира" Зеленского серьезно обсуждается в международном сообществе - Боррель

Только "формула мира" Зеленского серьезно обсуждается в международном сообществе - Боррель

КИЕВ. 2 октября. УНН. «Формула мира» Президента Владимира Зеленского единственная инициатива, которая сейчас серьезно обсуждается в международном сообществе. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Существует такой важный элемент, как “формула мира”, предложенная Президентом Украины. Его “формула мира” является единственной инициативой, которая сейчас всерьез обсуждается в международном сообществе. Другие инициативы упоминались. Однако пока они не являются активными. Единственная инициатива, которая сохраняет интерес с стороны международного сообщества, — это предложенная Президентом Зеленским — “формула мира”, — сказал Боррель.

Он отметил, что в ЕС будут продолжать работу, как объединенный Европейский Союз по вынесению этой формулы на глобальный уровень, чтобы она стала основой для будущего мира.

Дополнение

В Парламентской Ассамблее НАТО поддерживают мирный план Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Владимир Зеленский
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