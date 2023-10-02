НБУ с 3 октября вводит управляемый гибкий обменный курс: что нужно знать

КИЕВ. 2 октября. УНН. Национальный банк Украины с 3 октября вводит режим управляемой гибкости обменного курса. Это делают для усиления устойчивости валютного рынка и экономики в целом. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины, пишет УНН.

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“НБУ продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем, компенсируя структурный дефицит иностранной валюты. Благодаря этому курс будет меняться в обе стороны. В то же время НБУ существенно ограничивать эти колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления”, — объяснили в ведомстве.

Детали

В Нацбанке подчеркнули, что при новом режиме они будут непосредственно влиять на официальный курс операций на межбанковском валютном рынке. В то же время курс на тех сегментах рынка, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года. Речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков.

В ведомстве отметили, что уже почти полтора года курс на наличном рынке и карточные курсы банков не являются фиксированными. За это время они как росли, так и снижались. В частности, летом этого года гривна укрепилась до 37,2 грн/долл. США.

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Переход к режиму управляемой гибкости курса, по словам регулятора, является одним из шагов реализации Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к более гибкому обменному курсу и возвращения к инфляционному таргетированию.

На принципах Стратегии будет основываться и монетарная и валютная политика Национального банка. Для ее реализации НБУ будет прилагать усилия для увеличения привлекательности гривневых инструментов, чтобы граждане имели возможность защитить свои гривневые средства от обесценивания.

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Несмотря на цикл смягчения монетарной политики, доходности по срочным депозитам для физических лиц и ОВГЗ в национальной валюте будут оставаться привлекательными, учитывая ожидаемое замедление инфляции. Такой подход позволит ограничивать спрос на валюту, обеспечить курсовую устойчивость и дальнейшее снижение инфляции, что особенно важно для продолжения реализации Стратегии.

Дополнительно

“Плавающий курс” действовал в Украине до 24 февраля 2022 года. Чтобы перейти к новому режиму управляемой гибкости с минимумом рисков для финансового рынка, экономики и граждан наше государство прошло немалый путь. Внедрение новой системы стало возможным благодаря положительной динамике таких процессов, как:

• устойчивый прогресс в снижении инфляции,

• накопление значительного уровня международных резервов;

• увеличение привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ как инструментов защиты сбережений от инфляционного обесценивания.

По словам НБУ, новый курсовой режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать их лучшей адаптации к изменению внутренних и внешних условий и уменьшать риски накопления валютных дисбалансов, которые может генерировать длительное удержание фиксированного курса.

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Кроме того, управляемая гибкость официального курса станет важной предпосылкой для возвращения к инфляционному таргетированию в будущем. НБУ же и в дальнейшем будет прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами — обозначили дальнейшею Политику Нацбанка в пресслужбе.