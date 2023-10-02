В ЕС ощущается консенсус относительно членства Украины. Это лишь вопрос времени - Кулеба

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Европейском Союзе есть консенсус относительно членства Украины в ЕС, и это лишь вопрос времени. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, передает корреспондент УНН.

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«Сегодняшнее заседание было также о приобретении Украиной членства в ЕС. По этому поводу за столом так же чувствовался консенсус. Вопрос только времени и все настроены двигаться вперед. Я имею в виду и Украина, украинская сторона настроены двигаться вперед с максимальной скоростью с учетом всех реформ, которые проводит, проводила и будет проводить Украина. Наш сегодня ключевой сигнал по этому поводу был в том, что мы выполним 7 рекомендаций, которые были озвучены Европейской комиссией для открытия переговоров о членстве», - сказал Кулеба.

Детали

Он заявил, что Украина ожидает, что выполнение всех рекомендаций будет оценено честно, прозрачно и не будет выдвинуто каких-то дополнительных требований.

«Атмосфера на этом заседании свидетельствует, что у нас есть взаимопонимание со стороной ЕС по этому поводу», - отметил Кулеба.

Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Украина сейчас имеет статус страны-кандидата, и продвигается дальше по этому пути.

«Самые серьезные обязательства по безопасности, которые мы можем предложить Украине – это членство в ЕС. Украина сейчас имеет статус страны-кандидата, и продвигается дальше по этому пути. До конца года совет ЕС получит отчет Еврокомиссии относительно предлагаемого пакета расширения союза, и…представим этот отчет на рассмотрение», - сказал Боррель.

Дополнение

Кулеба ранее заявлял, что Украина ожидает, что переговоры по ее членству в Европейском Союзе могут начаться до конца этого года.