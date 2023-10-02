Украина и ЕС должны объединить усилия для обеспечения безопасности "зернового коридора" - МИД

КИЕВ. 2 октября. УНН. Если Европейский Союз и Украина дополнительно объединят усилия для обеспечения безопасности “зернового коридора”, то он может работать на полную мощность. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, передает корреспондент УНН.

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“Говорили об экспорте украинского зерна на мировые рынки. Наш сигнал очень четкий: морской коридор, по которому можно экспортировать украинское зерно в мир без привлечения россии, является реальностью. Мы уже это продемонстрировали. Если сейчас ЕС и Украина дополнительно объединят усилия для обеспечения безопасности этого коридора, то этот коридор может работать на полную мощность”, — сказал Кулеба.

Он заявил, что Украина должна искать решения совместно с европейцами, которые лишат россию возможности шантажировать мир голодом, или ценами на зерно.

“Мы вполне можем справиться без них, как это было до начала полномасштабного вторжения”, — отметил министр.

Дополнение

Из двух украинских портов по временному коридору вышли три балкера с агропродукцией и железной рудой.