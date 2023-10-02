Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 38,74 0,1865 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия должны в первую очередь проверить Верховный Суд - нардеп
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11130

Не дождетесь: Кулеба о якобы расколе в поддержке Украины

Не дождетесь: Кулеба о якобы расколе в поддержке Украины

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил всем, кто пытается создать впечатление, разгоняет информацию о якобы ослаблении поддержки Украины, что они не дождутся этого. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Я могу ответить всем, кто пытается создать впечатление, разгоняет информацию о якобы ослаблении поддержки Украины, расколе в поддержке Украины: не дождетесь», - заявил Кулеба.

Он отметил, что какие ситуации не возникали бы, «мы всегда будем находить решения».

«Самое большое ожидание путина заключается именно в том, что Запад и мир устанет стоять на стороне Украины в этой войне. На это рф направляет огромные ресурсы. Но мы не должны им подыгрывать. Мы, имеется в виду не Украина или ЕС, а эксперты и иногда журналисты, которые распространяют этот тезис», - рассказал Кулеба.

Дополнение

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз приближается к "критическому моменту" на фоне разговоров о поддержке Украины из-за политических сдвигов в США и Словакии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Дмитрий Кулеба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.