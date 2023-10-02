Кулеба призвал ЕС активизировать работу для передачи Украине арестованных активов рф

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС активизировать работу над формулировкой юридической основы, которая позволит передавать арестованные российские активы Украине. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, передает корреспондент УНН.

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«Сегодня я отметил коллегам необходимость активизировать работу над формулировкой юридической основы, которая позволит передавать арестованные российские активы Украине. Мы знаем, что есть ряд правовых вопросов, требующих решения. Но не должно быть правовых вопросов, которые не могут быть решены, когда есть понимание юристами, что для этого существует политическая воля. В рамках верховенства права такие решения могут быть найдены», - сказал Кулеба.

Он отметил, что создание такого механизма и передача Украине российских активов облегчит жизнь всем.

«И Украине, которая получит дополнительный ресурс, и ЕС, который наконец-то найдет четкое правовое решение что делать с этими замороженными деньгами... россии это тоже облегчит жизнь, поскольку она избавится от лишнего бремени в виде своих замороженных денег», - добавил Кулеба.

Дополнение

Замороженные активы российского цб могут принести не менее 3 млрд евро сверхприбыли. Европейская комиссия планирует обложить их налогом и перечислить в бюджет Евросоюза, чтобы направить на помощь Украине.