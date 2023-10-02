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Кулеба указал, на каких двух направлениях должен быть сфокусирован 12-й пакет санкций ЕС

Кулеба указал, на каких двух направлениях должен быть сфокусирован 12-й пакет санкций ЕС

КИЕВ. 2 октября. УНН. Новый 12-й пакет санкций ЕС должен быть сфокусирован на мерах по борьбе с обходом уже введенных санкций. Также санкции должны коснуться оборонной индустрии рф, которая производит ракеты, дроны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Новый 12-й пакет санкций. Было лето, перерыв, анализ, что работает, что не работает. Больше не может быть каких-то объяснений почему не принимается 12-й пакет санкций. Мы призвали ЕС начать предметную работу над этим пакетом. Мы считаем, что должно быть два ключевых фокуса в этом пакете. Во-первых, это меры для борьбы с обходом уже введенных санкций. Во-вторых, это новые санкции, которые прежде всего должны коснуться оборонной индустрии рф, которая производит ракеты, дроны», - сказал Кулеба.

Он также отметил, что есть все основания серьезно взглянуть на санкции против ядерной индустрии рф.

«Считаем, что нужно продолжить санкционировать российских пропагандистов также», - добавил министр.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз активизировать работу над очередным пакетом антироссийских санкций.

Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции, Украина
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