США вскоре объявят новый пакет помощи для Украины - Белый дом

КИЕВ. 2 октября. УНН. Новый пакет помощи для Украины вскоре объявят США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

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"Вот наше послание путину. Президент создал коалицию из более чем 50 стран. Он оказал помощь для поддержки Украины. Это то, что сделал Президент. И мы собрали более 140 стран, чтобы осудить вторжение россии в Украину. Это то, что удалось сделать президенту. За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается. Он ошибается.

И поэтому скоро мы объявим о еще одном пакете помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины. Это наше сообщение", - сообщила пресс-секретарь Белого дома.

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Напомним

В субботу вечером Конгресс США утвердил альтернативный проект бюджета, но без дополнительной помощи Украине