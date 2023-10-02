Украина и ЕС проведут следующее заседание Совета ассоциации в декабре - Шмыгаль
КИЕВ. 2 октября. УНН. Украина и ЕС проведут следующее заседание Совета ассоциации в декабре этого года. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорился во время встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Сообщает УНН, со ссылкой на заявление украинского премьєра.
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“Украина и ЕС проведут следующее заседание Совета ассоциации в декабре этого года. Об этом договорились во время встречи с Высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем”, — написал Денис Шмыгаль в своем официальном телеграм канале.
Детали
Денис Шмыгаль также сообщил о ходе встречи, на которой он вместе с Жозепом Боррелем обсудил интеграцию Украины в ЕС и четырехлетнюю программу Ukraine Facility объемом 50 млрд евро.
Украинский премьер-министр подчеркнул, что вступление в Европейский Союз — является приоритетной целью нашего государства, и украинская власть работает, чтобы как можно быстрее воплотить её в жизнь.
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Шмыгаль также поблагодарил господина Борреля за организацию исторической встречи министров иностранных дел стран ЕС в Киеве. Премьер убежден, что это была замечательная демонстрация непоколебимого единства и солидарности Евросоюза с Украиной.
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