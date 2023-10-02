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В оккупированном Севастополе анонсировали тренировку по "гражданской обороне"

В оккупированном Севастополе анонсировали тренировку по "гражданской обороне"

КИЕВ. 2 октября. УНН. В оккупированном Севастополе анонсировали тренировку по “гражданской обороне”. Об этом пишет “Крым. Реалии” ссылаясь на слова так называемого российского губернатора Развожаева, передаёт УНН.

Цитата

“Отработать действия и практические навыки руководителей гражданской обороны по защите населения в условиях быстроменяющейся обстановки с учетом современных рисков чрезвычайных ситуаций”, — сообщили оккупационные власти о цели тренировки.

Детали

В Севастополе командно-штабные учения МЧС совместно с другими экстренными ведомствами и службами пройдут 3 октября с 06:00 до 17:00.

Практическую часть учений планируют отрабатывать, в частности, на Балаклавской ТЭС, в Севэлектроавтотрансе и школе № 4. Сообщил обо всех локациях так называемый губернатор Севастополя Развожаев.

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Дополнительно

Несколько дней назад МЧС россии заявили о Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Обязательство её выполнить касаются не только жителей рф, но и оккупированных россией территорий Украины.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, учения, Севастополь, война, гражданская оборона, война с Россией
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