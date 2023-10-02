Зеленский обсудил с фон дер Ляйен альтернативные зерновые коридоры

КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен провели разговор о возможных альтернативных "коридорах" для экспорта украинского зерна. Об этом сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Детали

Офис главы Украины отметил, что Зеленский и фон дер Ляйен договорились сохранять "конструктивный диалог" по снятию ограничений на экспорт зерна, введенных некоторыми соседними с Украиной государствами.

Дополнение

Министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский в понедельник заявил, что альтернативный коридор, который позволяет грузовым судам перевозить украинское зерно и железную руду из портов Черного моря, значительно снизил фрахтовые расценки, которые, по его словам, скорее всего, продолжат снижаться и в дальнейшем.

"Идут новые суда. Каждый фермер в ближайшее время сможет почувствовать, что логистика за счет этого маршрута должна подешеветь, а соответственно увеличится (рентабельность) зерна", – заявил Николай Сольский.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что, если Европейский Союз и Украина дополнительно объединят усилия для обеспечения безопасности “зернового коридора”, то он может работать на полную мощность.

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