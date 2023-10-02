Ермак обсудил совместное производство оружия для Украины с советником Президента США

КИЕВ. 2 октября. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообщался с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном относительно насущных потребностей украинских военных. В частности, в разговоре подняли и вопрос совместного производства вооружения, как части военной помощи Соединенных Штатов для Украины. О ходе разговора Андрей Ермак сообщил в своем телеграмм канале, пишет УНН.

Цитата

“Обсудили насущные потребности сил обороны Украины. Подвели итоги недавнего успешного визита Президента Владимира Зеленского в США. В частности, было обсуждено совместное производство вооружений как часть текущих усилий Соединенных Штатов, направленных на помощь Украине в укреплении ее Вооруженных Сил в долгосрочной перспективе”, — отметил Ермак.

Детали

В ходе телефонного разговора украинский глава Офиса Президента рассказал своему американскому коллеге о событиях на фронте, а также о недавних российских воздушных атаках с использованием иранских беспилотников на объекты украинской инфраструктуры.

В разговоре они также обсудили ход первого Международного форума оборонных индустрий, который состоялся на прошлой неделе в Киеве, и подвели итоги по нему.

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В завершение разговора Ермак выразил благодарность Президенту США Джозефу Байдену и Конгрессу Соединенных Штатов за неизменную поддержку Украины, а также всем американцам, которые поддерживают украинцев и наших защитников в противостоянии несправедливой агрессии и авторитаризму рф.

Напомним

В конце сентября, в Киеве впервые состоялся Международный форум оборонных индустрий. Во время него был создан Альянс оборонных индустрий. Производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации.

Кроме создания Альянса украинская сторона заключила еще и ряд важных соглашений. По итогам форума в тот же день было подписано 20 документов с иностранными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах об изготовлении дронов, ремонте и производстве бронетехники и боеприпасов.