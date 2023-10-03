Сейчас цель подготовить 40 тыс. украинских солдат в течение ближайших месяцев, в частности пилотов - Боррель

КИЕВ. 3 октября. УНН. Сейчас цель провести обучение для 40 тыс. украинских солдат в течение ближайших месяцев, в это количество входит также специализированное обучение для пилотов на истребителях. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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«Сегодняшняя дискуссия позволила нам лучше сформулировать идею измерения безопасности текущей ситуации. Это была основная тема обсуждения, совместно с Президентом Зеленским мы об этом поговорили и с министром Кулебой. Мы поговорили о гарантиях безопасности, обязательствах по безопасности’, которые мы можем предложить Украине и тем самым продемонстрировать то, что мы поддерживаем ее в долгосрочной перспективе, что мы хотим противодействовать дестабилизирующей деятельности россии», - рассказал Боррель.

Он отметил, что у этой темы есть очень много аспектов.

«Начну с военной стороны, я предложил новую двустороннюю многолетнюю программу в рамках фонда поддержки мира в Европе. Мы предлагаем в течение ближайших нескольких лет 5 млрд евро и хочется надеяться, что до конца этого года мы придем к согласию. В течение этого периода мы должны принять решение о пересмотре многолетней финансовой программы. Мы продолжаем предоставлять подготовку для украинских солдат. Сейчас цель проучить 40 тыс. украинских солдат в течение ближайших месяцев и сюда входит также специализированное обучение для пилотов истребителей», - сказал Боррель.

По его словам, также ведется работа над укреплением сотрудничества между Европейской и украинской промышленностью в сфере оборонного сектора.

«Несколько недель назад здесь в Киеве состоялся Форум оборонной промышленности и мы в дальнейшем будем работать по направлению кибербезопасности, гибридных угроз, среди которых дезинформация и наработки совместной стратегии в коммуникационной сфере», - отметил Боррель.

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