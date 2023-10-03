Пентагон может передать оружия Украине еще на 5,4 млн долларов

КИЕВ. 3 октября. УНН. В оборонном ведомстве США сообщили, что могут передать Украине оружия еще на 5,4 млн долларов. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Цитата

“У Пентагона есть возможность передать Украине оружия еще на $5,4 млрд. Сейчас США могут осуществлять поставки со своих складов на эту сумму, чтобы обеспечить срочные потребности ВСУ на поле боя”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Новый пакет помощи для Украины вскоре объявят США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отметив, что за Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция.