Норвегия присоединилась к 11-пакету санкций ЕС против рф с определенными национальными коррективами

КИЕВ. 3 октября. УНН. Норвегия продолжает поддерживать санкционное давление на россию, поэтому присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС, который был введен в июне. Об этом сообщает МИД Норвегии, пишет УНН.

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"Норвегия вместе с Европой реагирует на нападение россии на Украину, что является нарушением международного права. В знак солидарности с Украиной мы поддержали все пакеты санкций ЕС. Одиннадцатый пакет санкций направлен на усиление существующих санкций и борьбу с их обходом. Это важно, поскольку необходимо срочно остановить поток денег, которые россия использует для финансирования своей жестокой агрессивной войны", - заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюйтфельдт.

Детали

МИД отметил, что Норвегия поддержала пакет санкций, но внесла некоторые национальные коррективы. В частности, предусматривается запрет на транзит через рф товаров и технологий, которые "могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала рф".

Запрет на продажу ценных бумаг был распространен на ценные бумаги в любой валюте.

Также Осло расширило перечень юридических лиц, связанных с российской военной промышленностью, на которых распространяется запрет на экспорт. В новом пакете запрещен импорт российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу. Были изменены перечни продукции из железа и стали, и список предметов роскоши, импорт которых ограничен.

Однако Норвегия воздержалась от запрета доступа в порты судам, участвующим в перевалке нефти, которые подозреваются в нарушении запрета на импорт российской нефти или ценового потолка.

"Норвегия все еще рассматривает, как лучше всего реализовать этот запрет в законодательстве, нормативные изменения по этому вопросу будут внесены позже", - говорится в сообщении.

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