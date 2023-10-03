Словакия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы

КИЕВ. 3 октября. УНН. Словакия в понедельник обвинила москву во вмешательстве в прошедшие в выходные выборы, на которых победил Роберт Фицо, обещавший прекратить военную помощь Украине. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Словакия заявила о вмешательстве после предвыборных высказываний директора Службы внешней разведки рф, который утверждал, что проукраинская центристская партия Словакии является «доверенным лицом США». Эта партия, "Прогрессивная Словакия", заняла второе место с 18% голосов (Партия Фицо "Направление - социальная демократия" (SMER) получила 23%).

"Мы рассматриваем подобную намеренно распространяемую дезинформацию как недопустимое вмешательство российской федерации в избирательный процесс в Словацкой Республике", - отмечается в заявлении МИД Словакии.

Во внешнеполитическое ведомство страны вызвало сотрудника российского посольства и призвало москву "прекратить дезинформационную деятельность, направленную на Словакию".

В ходе предвыборной кампании 59-летний Фицо обещал, что Словакия, являющаяся членом НАТО, не пошлёт "ни один патрон" в Украину, и призывал к улучшению отношений с россией.

В связи с заявлениями Словакии о российском вмешательстве представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон "находится в тесном контакте с нашими словацкими коллегами по этому поводу".

"Соединенные Штаты не занимают чью-либо сторону в иностранных выборах", - добавил Миллер, заявив, что США "продолжат работать вместе с правительством, избранным словацким народом".

Ранее в тот же день президент Словакии Зузана Чапутова поручила Фицо сформировать новое правительство, подчеркнув необходимость "уважать результаты демократических выборов".

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что о влиянии выборов на позицию Словакии говорить еще рано и надо дождаться формирования коалиции.





