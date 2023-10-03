В Польше признали, что Украина приглашала Варшаву на Форум оборонных индустрий, и извинились

КИЕВ. 3 октября. УНН. Министр государственных активов Польши Яцек Сасин извинился за свое заявление о том, что Украина не пригласила Варшаву на Форум оборонных индустрий, который состоялся 29 сентября в Киеве, сообщает УНН.

Детали

Ранее в эфире польского телеканала он заявил, что крупнейший оборонный концерн страны Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) якобы не пригласили на Форум в Украину.

“В связи с моим заявлением я прошу прощения за любое недоразумение”, — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Он объяснил, что во время интервью не имел полной информации о ситуации.

“После разговора с президентом Polska Grupa Zbrojeniowa я получил информацию, что PGZ получила приглашение”, — добавил Сасин.

Концерн PGZ также прокомментировал ситуацию. Согласно заявлению, концерн постоянно контактирует с Украиной, сотрудничество с украинскими коллегами налажено и подписаны определенные контракты, в частности об обслуживании танков Leopard 2A4 и поставке самоходных гаубиц Krab.

W związku z moją dzisiejszą wypowiedzią w @RadioZET_NEWS przepraszam za powstałe nieporozumienie. https://t.co/XhiJBmjO5q pic.twitter.com/X4aRLVf2NN — Jacek Sasin (@SasinJacek) 2 октября 2023

Напомним

Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что представители Польши не участвовали в Международном форуме оборонных индустрий, несмотря на то, что Польша была одной из первых, кто получил приглашение.