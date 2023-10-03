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В Украине запускают два социальных проекта для ветеранов и военных

В Украине запускают два социальных проекта для ветеранов и военных

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Украине сегодня запускают два экспериментальных социальных проекта, касающихся ветеранов и военнослужащих. В частности, по социально-психологической помощи, формированию и развитию социальных навыков, содействию адаптации. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

«Сегодня запускаем два экспериментальных проекта, которые касаются ветеранов и военнослужащих», - сообщил Шмыгаль.

По его словам, первый - это предоставление новой социальной комплексной услуги - формирования жизнестойкости.

«Она включает в себя социально-психологическую помощь, формирование и развитие социальных навыков и умений, содействие адаптации и прочее. Получить услугу сможет каждый ветеран, его семья или группа людей. Второй проект - это социальное сопровождение военнослужащих и членов их семей в воинских частях. Речь идет о психосоциальной поддержке для укрепления семей, помощь в оформлении документов, помощь в коммуникации с государственной и местной властью», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

В проекте Госбюджета на 2024 год правительство увеличило финансирование на поддержку ветеранов на 7,5 млрд грн, что вдвое больше чем в 2023 году, – до более 14 млрд гривен.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ветераны, военные, социальная политика, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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