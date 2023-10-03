Объединит инициативы партнеров: в Украине запускают работу над единым Планом реформ

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Украине запускают работу над единым Планом реформ до 2027 года. В одну дорожную карту изменений объединят инициативы партнеров и другие предложения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

«Сегодня мы запускаем работу над единым Планом реформ до 2027 года. В одну дорожную карту изменений объединим инициативы партнеров и другие предложения. План охватит все сферы, которые влияют на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданским обществом», - рассказал Шмыгаль.

По его словам, Украина от партнеров получила ряд документов с предложениями реформ – от 7 рекомендаций ЕС до перечня структурных маяков МВФ.

«Со своей стороны по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского разработан Концепт усиления устойчивости демократии. Этот документ мы уже передали нашим союзникам. Теперь начинаем работу над созданием единого документа. Этот План реформ станет частью будущей Украинской доктрины, основы которой очертил Глава государства во время своего выступления в Парламенте Украины. Реформы будут фундаментом нашей победы и залогом успешного восстановления и роста», - сказал Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол США официально передала предложения Соединенных Штатов по реформам в Украине

Дополнение

США передали Украине список "приоритетных реформ" в рамках поддержки "усилий по интеграции в Европу".

Впоследствии Шмыгаль сообщил, что Украина вместе с международными партнёрами планирует разработать единый план реформ, который объединит различные программы, в том числе с МВФ, ЕС и США.