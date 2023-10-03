Украина присоединяется к Глобальной сети цифровых документов здравоохранения ВОЗ

КИЕВ. 3 октября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект письма-заявки на присоединение к Глобальной сети сертификации цифрового здравоохранения ВОЗ с использованием Транзитивного доверительного процесса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

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«Еще летом 2021 года Украина стала одним из первых государств, которые не являются членами ЕС, но присоединились к Доверительной сети ЕС, и получили признание всеми государствами-членами сети сформированных COVID-сертификатов. К слову, Украина стала одной из первых стран мира, чьи COVID-сертификаты в приложении «Дія!» ЕС официально признал. В общем украинцы сгенерировали 12,2 млн COVID-сертификатов в Дія», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что учитывая успешность использования COVID-сертификатов, Всемирная организация здравоохранения в настоящее время создает Глобальную сеть цифровых документов здравоохранения ВОЗ.

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«Сеть призвана расширить практики использования цифровых документов в медицинской сфере в пределах всех государств, которые являются ее участниками. Сегодня Украина также присоединяется к этой сети, соответствующее решение было одобрено правительством», - информирует Минздрав.

Отмечается, что процесс переноса функционала COVID-сертификатов с Доверительной сети ЕС в Глобальную сеть ВОЗ начался еще в июне этого года. Сейчас он уже завершается. Теперь главной общей задачей является обеспечение бесперебойного функционирования COVID-сертификатов уже в рамках новой сети.

«Для Украины это важный шаг, поскольку после присоединения к Глобальной сети ВОЗ появляется возможность расширить перечень цифровых медицинских документов, которые будут формироваться так же легко, как и COVID-сертификаты. В то же время для украинцев, которые имеют COVID-сертификаты в Дії, ничего не изменится. Эти документы остаются в силе и функционируют и в дальнейшем», - говорится в сообщении.

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что даже несмотря на официальное завершение пандемии COVID-19 для подтверждения имеющейся эпидемиологической защиты в мире будут продолжать использовать COVID-сертификат.

«И именно для этого Украина присоединяется к Глобальной сети ВОЗ. Украинцам, которые имеют COVID-сертификаты, ничего дополнительно делать не нужно – их сертификаты действуют в пределах ранее определенных сроков. В то же время следует помнить, что COVID-19 никуда не исчез, важно позаботиться о собственном здоровье и защитить себя путем своевременной вакцинации. Соответственно, будет происходить и обновление срока действия COVID-сертификатов», – сказал Ляшко.